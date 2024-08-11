Особенные дети войны: житель Ростова Виктор Александров открыл направление в науке

Они, эти дети войны, были особыми. Иногда, когда я общался с папиными одноклассниками, мне казалось, что они словно хотят показать своей жизнью всем тем, кто не вернулся с фронта, что те не зря погибли. Действительно, было такое чувство, что эти дети войны очень старались оправдать надежды своих погибших дедов и отцов и стать достойными членами общества. Именно таково было воспитание военного и послевоенного поколения.