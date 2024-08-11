Особенные дети войны: житель Ростова Виктор Александров открыл направление в науке

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Более того, он был внуком известного нахичеванского художника Арцатбаняна.
Так уж получилось, что мне посчастливилось быть лично знакомым с этим выдающимся ученым. Александров учился с моим отцом, заслуженным врачом России, Минасом Георгиевичем Багдыковым, в одном классе. Они дружили со школьных лет.
Не могу не вспомнить, что класс, в котором учился мой папа и будущий известный ученый Александров, был очень дружный. Все они были, как тогда говорили, дети войны.
Они, эти дети войны, были особыми. Иногда, когда я общался с папиными одноклассниками, мне казалось, что они словно хотят показать своей жизнью всем тем, кто не вернулся с фронта, что те не зря погибли. Действительно, было такое чувство, что эти дети войны очень старались оправдать надежды своих погибших дедов и отцов и стать достойными членами общества. Именно таково было воспитание военного и послевоенного поколения.
И еще. Они были все очень дружны. Эти повзрослевшие и поседевшие дети войны встречались друг с другом не как одноклассники, а как близкие друзья и родственники. Именно так, тепло и с любовью, они все относились друг к другу. Я счастлив, что мне приходилось бывать на этих встречах. И, конечно, всегда желанным гостем на подобных мероприятиях был Виктор Михайлович Александров.
Он родился в 1936 году в Ростове-на-Дону. Вырос в Нахичевани, учился в школе № 13. С 1953 по 1958 годы обучался на отделении механики физико-математического факультета Ростовского государственного университета. Александров − ученик академика И. И. Воровича.
В 1963 году защитил кандидатскую, а в 1972-м − и докторскую диссертацию. Заведовал различными кафедрами в Ростове и Москве. Являлся автором многих научных работ и монографий.
Но главное − Александров считается одним из основателей нового направления в механике.
За свои научные изыскания Виктор Михайлович Александров был награжден орденом «Знак Почета» и принят в действительные члены Российской академии естественных наук. Александров был также членом Европейского общества механиков, членом редколлегии журнала «Известия РАН. Механика твердого тела». Он умер 6 декабря 2012 года.
Знаю, что Виктор Михайлович очень любил Ростов. На встречах с одноклассниками он всегда говорил так: «Я не в гости приехал. Я приехал к себе домой».
С большим уважением относился к своим нахичеванским армянским корням.
Александров также высоко ценил творчество своего знаменитого деда − художника Амаяка Абрамовича Арцатбаняна. Как пишет С. М. Хачикян в книге «Амаяк Арцатбанян», посетив в 1977 году выставку картин художника, Виктор Михайлович оставил в книге отзывов такую запись: «Я очень доволен, что время не стерло имени моего деда, трагически погибшего от рук белогвардейцев в 1919 году. Я никогда его не видел, но я знаю, что это был большой патриот армянского народа, человек большого гражданского мужества. Он не боялся правдиво изображать на своих полотнах действительность жизни и настрой масс».
Профессор Александров оставил яркий след в науке. И всем сердцем любил свой родной город. Я уверен, что память об этом талантливом ученом будет долго жить в сердцах ростовчан.