«Продлевает жизнь»: почему калмыцкий чай массово пили в ростовской Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Надо отметить, что в кухне донских армян есть блюда, которые не готовят в Армении, они присущи только местным или, как говорили ростовцы и казаки еще до октябрьской революции 1917 года, «нашим армянам». Есть же блюда, которые пришли в кухню донских армян от других народов, но стали для них родными.
Вот такая история и с калмыцким чаем. Почему-то в Нахичевани его любили пить. Вообще, надо сказать, что пить калмыцкий чай удивительно необычно и интересно, это целая вкусная чайная церемония.
Сам чай, как правило, спрессован в плиты (плиточный чай). Чай разделывают и погружают в кастрюлю со слегка нагретой водой, доводят до кипения. И вот тут начинается самое интересное. Знаете, почему? А потому что в чай добавляют молоко. Тут у каждой хозяйки свои секреты, свои пропорции.
А дальше, вы не поверите, но этот чай солят по вкусу. Полученную смесь кипятят минут десять, постоянно помешивая. Иногда добавляют мускатный орех и сливочное масло. Потом этот чай сливают через сито. Многие, в том числе и автор этих строк, любят пить калмыцкий чай с сухариками.
Честно признаюсь, что некоторые мои знакомые, когда впервые пробовали калмыцкий чай, не могли поверить, что этот продукт называется чаем. С их точки зрения, он является первым блюдом. И их можно понять. Ведь, по мнению многих, его, этот чай, логичнее было бы назвать супом. Но все же это и есть тот самый неповторимый калмыцкий чай, который так любили в ростовской Нахичевани.
Кстати, я с детства слышал от бабушек и от старых нахичеванских докторов, что калмыцкий чай особый, лечебный. Его рекомендовали пить ослабленным, уставшим. В старину нахичеванские лекари назначали этот чай при простудах, кашле, истощении.
Особенно калмыцкий чай любили пить зимними вечерами. Вообще, считается, что этот чай всегда пили кочевые народы: монголы, буряты, калмыки и другие. Но каким-то чудесным образом он попал к нам на Дон (думаю, с торговцами, как известно, донские армяне активно занимались предпринимательской деятельностью) и стал любимым напитком нахичеванцев.
О том, как любили донские армяне калмыцкий чай, хорошо написала известная советская писательница Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888−1982):
«Была еще одна замечательная пищевая традиция у нахичеванцев, которая глубокими корнями уходит в древность. Часто вечером мать приглашала своих сестер (или они − нас) на калмыцкий чай. Аромат его из кухни пропитывал все комнаты. Тетушки приходили чинно, в платьях для „выхода“, снимали шляпки, приколотые к прическе длинной шляпной булавкой, и оставляли их в гостиной на столе. А в кухне кипятился в большом котле кирпичный чай, круглыми плоскими плитами продававшийся фирмой Высоцкого. Он потом процеживался, смешивался − половина на половину − с молоком, и в большой миске его приносили в столовую. А в столовой уже сидели за столом тетушки, перед каждой стояла небольшая, без ручки, чашка, подобная узбекским для кок-чая, и было свежее, со слезой, сливочное масло, солонки с солью, горка особых песочных сухариков без сахара, − пили калмыцкий чай, посолив его, опустив в чашку немного масла и похрустывая меж питьем рассыпчатыми сухариками. Нахичеванские врачи поощряли этот напиток, утверждая, что он продлевает человеческую жизнь. Кто знает, из каких степных далей, из-под какого ночного неба, от чьих пастушьих костров пришел к нам этот удивительный чай, именовавшийся у армян калмыцким? В долине Арарата и в Ереване его не пьют. Тетки наши, разгораясь от питья, гортанно сыпали бесконечными рассказами и восклицаниями на армянском − нахичеванском диалекте».
(Н.С. Авдулов, Н. В. Мирзабекова. «Мариэтта Шагинян. Нахичевань в жизни и творчестве». Ростов-на-Дону. ООО «Ковчег». 2013. Стр. 28)
На Дону столетиями сплетались культуры разных народов. И любимый армянами калмыцкий чай является ярким тому подтверждением.
Время неумолимо, уходят старожилы Нахичевани. Но я рад, что некогда смог прикоснуться к разным старинным традициям донских армян, в том числе и к необычной церемонии приготовления калмыцкого чая.
Георгий Багдыков