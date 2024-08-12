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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube

Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube

12 августа 2024, 06:34
Фото: Unsplash
Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube
Недавние ограничения на платформе Youtube затронули и раздел YouTube Kids, предназначенный для детей, где они могли наслаждаться развлекательным контентом. Теперь стал актуальным вопрос о том, где можно найти мультфильмы.

Издание «Новые известия» пишет, что на платформе Rutube можно бесплатно включать мультфильмы. Однако существует и обратная сторона — родителям нужно постоянно решать, что смотреть их ребенку, а также контролировать, чтобы он не переключался на другие передачи, например, о «пришельцах».

На российских стриминговых сервисах по-прежнему имеются мультфильмы без рекламных вставок, но для этого нужно оформить подписку на каждый из них.

К чему привели проблемы с доступом в Youtube
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Существует российская замена бесплатному детскому YouTube, но она имеет платный доступ. Это приложение называется «Яндекс Плюс для детей» и стоит 400 рублей в месяц.

Согласно данным издания, основная проблема заключается в том, что подписаться на детский вариант «Яндекса» невозможно отдельно. Сначала требуется оформить подписку на «Яндекс Плюс», а уже затем можно добавлять «Яндекс Плюс Детям».

Ранее общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Youtube#Мультфильмы#YouTube Kids
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