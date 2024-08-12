Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube

Издание «Новые известия» пишет, что на платформе Rutube можно бесплатно включать мультфильмы. Однако существует и обратная сторона — родителям нужно постоянно решать, что смотреть их ребенку, а также контролировать, чтобы он не переключался на другие передачи, например, о «пришельцах».