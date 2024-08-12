Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Издание «Новые известия» пишет, что на платформе Rutube можно бесплатно включать мультфильмы. Однако существует и обратная сторона — родителям нужно постоянно решать, что смотреть их ребенку, а также контролировать, чтобы он не переключался на другие передачи, например, о «пришельцах».
На российских стриминговых сервисах по-прежнему имеются мультфильмы без рекламных вставок, но для этого нужно оформить подписку на каждый из них.
Существует российская замена бесплатному детскому YouTube, но она имеет платный доступ. Это приложение называется «Яндекс Плюс для детей» и стоит 400 рублей в месяц.
Согласно данным издания, основная проблема заключается в том, что подписаться на детский вариант «Яндекса» невозможно отдельно. Сначала требуется оформить подписку на «Яндекс Плюс», а уже затем можно добавлять «Яндекс Плюс Детям».
Ранее общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан.