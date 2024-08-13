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Published Сегодня, 07:35

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Около 20 млн раз установили приложение VK Видео

Около 20 млн раз установили приложение VK Видео

13 августа 2024, 07:35
Фото: 1MI
Около 20 млн раз установили приложение VK Видео
В сентябре 2023 года появилось приложение VK Видео, которое уже установили 20 миллионов раз, рассказали в компании.

Запуск продукта коснулся нескольких платформ. Например, на Android приложение скачали 11 миллионов раз, на Android TV — около шести миллионов, а на iOS — три миллиона.

Наибольшее количество загрузок было в июле, когда зарегистрировали два миллиона скачиваний.

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В начале текущего месяца число пользователей standalone-приложения стало больше в 2,2 раза по сравнению со средними показателями за июль. В итоге приложение достигло пиковых значений в 2,5 миллиона активных пользователей ежедневно, включая мобильные устройства и специализированные телевизоры.

Пользователи теперь тратят на просмотр видео в день в 2,6 раза больше времени, этот показатель превысил 5 миллионов часов. Самые большая глубина просмотров оказалась на Smart TV, где зрители уделяют просмотру видео около 200 минут ежедневно.

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#Илья Протвинов#Общество#Android#Платформы#VK Видео#Установки
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