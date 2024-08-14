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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Ростовчане заявили о трясущихся окнах после грохота в небе

Ростовчане заявили о трясущихся окнах после грохота в небе

14 августа 2024, 12:42
Фото: Unsplash
Ростовчане заявили о трясущихся окнах после грохота в небе
В Ростове-на-Дону в среду, 14 августа, раздался громкий звук в небе, причину которого пока понять не удалось, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что из-за грохота в домах тряслись окна. А небе остался белый след.

Пользователи в соцсетях оставили более 200 комментариев и подтвердили, что слышали громкий звук. В том числе об этом сообщили жители Аксая.

«Было слышно так, будто во дворе взорвалось. Я аж выбежала на балкон», — рассказала местная жительница.

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Другие сообщили, что у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Некоторые пользователи предположили, что сработала система ПВО, но официальной информации об этом не было.

«На северном нормально так подоконники завибрировали», — пишут ростовчане. Но, что именно стало причиной звука, пока выяснить не удалось.

До этого система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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