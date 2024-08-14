Ростовчане заявили о трясущихся окнах после грохота в небе

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Они рассказали, что из-за грохота в домах тряслись окна. А небе остался белый след.
Пользователи в соцсетях оставили более 200 комментариев и подтвердили, что слышали громкий звук. В том числе об этом сообщили жители Аксая.
«Было слышно так, будто во дворе взорвалось. Я аж выбежала на балкон», — рассказала местная жительница.
Другие сообщили, что у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Некоторые пользователи предположили, что сработала система ПВО, но официальной информации об этом не было.
«На северном нормально так подоконники завибрировали», — пишут ростовчане. Но, что именно стало причиной звука, пока выяснить не удалось.
До этого система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью.