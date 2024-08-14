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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Ростовской области установят 1,1 тыс камер с модулями распознавания лиц

В Ростовской области появятся камеры, распознающие лица

14 августа 2024, 14:44
Фото: Peter Merholz/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области установят 1,1 тыс камер с модулями распознавания лиц

В Ростовской области установят 1,1 тыс камер с модулями распознавания лиц

В Ростовской области в этом году планируется закупить и смонтировать 1,1 тысячи камер, сообщил губернатор Василий Голубев.

В правительстве региона подняли вопрос о том, чтобы сделать более эффективной систему «Безопасный город». В данный момент она состоит из 5 тысяч датчиков и почти 4,8 тысячи видеокамер.

Любая система нуждается в регулярном обновлении для того, чтобы соответствовать изменяющимся условиям и требованиям. В связи с этим продолжается улучшение аппаратно-программного обеспечения.

Камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону
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Планируется приобрести и установить в различных городах и районах области около 1100 видеокамер, в том числе с функциями биометрического распознавания лиц. Это позволит решать еще больше вопросов в сфере безопасности.

Голубев уточнил, что система помогает в работе не только правоохранителей, но и служб по тушению пожаров.

Ранее стало известно, что камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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