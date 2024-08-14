В Ростовской области появятся камеры, распознающие лица

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В правительстве региона подняли вопрос о том, чтобы сделать более эффективной систему «Безопасный город». В данный момент она состоит из 5 тысяч датчиков и почти 4,8 тысячи видеокамер.
Любая система нуждается в регулярном обновлении для того, чтобы соответствовать изменяющимся условиям и требованиям. В связи с этим продолжается улучшение аппаратно-программного обеспечения.
Планируется приобрести и установить в различных городах и районах области около 1100 видеокамер, в том числе с функциями биометрического распознавания лиц. Это позволит решать еще больше вопросов в сфере безопасности.
Голубев уточнил, что система помогает в работе не только правоохранителей, но и служб по тушению пожаров.
Ранее стало известно, что камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону.