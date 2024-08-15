Продажи новостроек в Ростове в июле рухнули почти втрое

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Эксперты решили оценить состояние рынка спустя месяц после отмены льготной ипотеки с господдержкой. Оказалось, что сейчас на рынке больше всего представлено квартир, площадь которых в среднем составляет 48 квадратных метров.
В Ростове-на-Дону в июле провели более 700 сделок по покупке жилья на стадии строительства, суммарная площадь которого превышает 34 тысячи квадратных метров. Для сравнения, в июне, который был отмечен повышенным спросом, состоялось свыше двух тысяч покупок, почти в три раза больше, чем месяцем позднее.
Несмотря на то, что в июле ожидалось снижение активности, среднее ежемесячное количество сделок остается на уровне прошлого года.
Стоимость квадратного метра в городе в среднем составляет 142 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове.