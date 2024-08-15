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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Средняя цена квартиры в Ростове-на-Дону приблизилась к 7 млн рублей

Продажи новостроек в Ростове в июле рухнули почти втрое

15 августа 2024, 13:32
Фото: Unsplash
Средняя цена квартиры в Ростове-на-Дону приблизилась к 7 млн рублей

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 142 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону средняя цена продаваемой квартиры составляет 6,8 миллиона рублей, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Эксперты решили оценить состояние рынка спустя месяц после отмены льготной ипотеки с господдержкой. Оказалось, что сейчас на рынке больше всего представлено квартир, площадь которых в среднем составляет 48 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону в июле провели более 700 сделок по покупке жилья на стадии строительства, суммарная площадь которого превышает 34 тысячи квадратных метров. Для сравнения, в июне, который был отмечен повышенным спросом, состоялось свыше двух тысяч покупок, почти в три раза больше, чем месяцем позднее.

Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?
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Несмотря на то, что в июле ожидалось снижение активности, среднее ежемесячное количество сделок остается на уровне прошлого года.

Стоимость квадратного метра в городе в среднем составляет 142 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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