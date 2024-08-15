Продажи новостроек в Ростове в июле рухнули почти втрое

В Ростове-на-Дону в июле провели более 700 сделок по покупке жилья на стадии строительства, суммарная площадь которого превышает 34 тысячи квадратных метров. Для сравнения, в июне, который был отмечен повышенным спросом, состоялось свыше двух тысяч покупок, почти в три раза больше, чем месяцем позднее.