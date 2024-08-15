Стало известно, сколько потратят родители на сборы ребёнка в школу в Ростове

Из опроса следует, что 32% родителей в Ростове потратят на сборы чада в школу от пяти до десяти тысяч рублей. 46% респондентов рассчитывают на сумму 20 тысяч рублей. Из них ещё 9% родителей выделили на траты для школы от 10 до 20 тысяч рублей.