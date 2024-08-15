rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Стало известно, сколько готовы потратить родители на сборы ребёнка в школу в Ростове

Стало известно, сколько потратят родители на сборы ребёнка в школу в Ростове

15 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
Стало известно, сколько готовы потратить родители на сборы ребёнка в школу в Ростове

Половина родителей в Ростове хотят потратить на сборы в школу до 20 тысяч рублей

Примерно 46% опрошенных в Ростове родителей планируют потратить на подготовку одного ребёнка к новому учебному году до 20 тысяч рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито».

Из опроса следует, что 32% родителей в Ростове потратят на сборы чада в школу от пяти до десяти тысяч рублей. 46% респондентов рассчитывают на сумму 20 тысяч рублей. Из них ещё 9% родителей выделили на траты для школы от 10 до 20 тысяч рублей.

Большая часть средств пойдёт на покупку одежды и обуви, признались 91% родителей. Вторая по значимость часть трат — канцтовары. Также 42% опрошенных обновят ребёнку перед 1 сентября рюкзак или сумку. А 31% родителей дополнительно потратятся на новый гаджет — компьютер, планшет, смартфон или умные часы.

К началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что три новые школы откроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону родители откладывают сборы детей в школу из-за высоких ценПолный запрет на использование телефонов введут в школах Ростовской областиВ школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Подготовка к школе
Подпишитесь
Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации у Ростовской АЭС
Сегодня, 07:13
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области
Сегодня, 07:33
В Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом
Сегодня, 07:04
Владимир Путин помиловал осужденного жителя Ростовской области
Сегодня, 08:24
В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году
Сегодня, 08:27
На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств
Сегодня, 08:44