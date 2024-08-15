Стало известно, сколько потратят родители на сборы ребёнка в школу в Ростове

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Из опроса следует, что 32% родителей в Ростове потратят на сборы чада в школу от пяти до десяти тысяч рублей. 46% респондентов рассчитывают на сумму 20 тысяч рублей. Из них ещё 9% родителей выделили на траты для школы от 10 до 20 тысяч рублей.
Большая часть средств пойдёт на покупку одежды и обуви, признались 91% родителей. Вторая по значимость часть трат — канцтовары. Также 42% опрошенных обновят ребёнку перед 1 сентября рюкзак или сумку. А 31% родителей дополнительно потратятся на новый гаджет — компьютер, планшет, смартфон или умные часы.