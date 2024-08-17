В Таганроге объяснили таинственную пропажу гамаков на Пушкинской набережной

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Горожане рассказали, что только вчера были гамаки, а уже сегодня исчезли. Они предположили, что виновниками являются вандалы.
Изданию рассказали в администрации города, что гамаки сняли для усиления крепежных элементов. Дело в том, что некоторые посетители нарушают правила использования. Из-за этого потребовалось провести работы для предотвращения несчастных случаев.
Каждый гамак рассчитан на одного человека, но отдыхают на них по трое. Поэтому придется усилить элементы.
Отмечается, что гамаки убрали на один день.
Ранее стало известно, когда откроют фонтан у парка Революции в Ростове после ремонта.