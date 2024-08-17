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В Таганроге объяснили таинственную пропажу гамаков на Пушкинской набережной

В Таганроге объяснили таинственную пропажу гамаков на Пушкинской набережной

17 августа 2024, 07:02
Фото: pxhere.com
В Таганроге исчезли гамаки в центральной части Пушкинской набережной, которую недавно открыли для прогулок, сообщает «Таганрогская правда».

Горожане рассказали, что только вчера были гамаки, а уже сегодня исчезли. Они предположили, что виновниками являются вандалы.

Изданию рассказали в администрации города, что гамаки сняли для усиления крепежных элементов. Дело в том, что некоторые посетители нарушают правила использования. Из-за этого потребовалось провести работы для предотвращения несчастных случаев.

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Каждый гамак рассчитан на одного человека, но отдыхают на них по трое. Поэтому придется усилить элементы.

Отмечается, что гамаки убрали на один день.

Ранее стало известно, когда откроют фонтан у парка Революции в Ростове после ремонта.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Таганрог#Пушкинская набережная#Гамаки
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