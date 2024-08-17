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Пушкинская набережная

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Август
В Таганроге объяснили таинственную пропажу гамаков на Пушкинской набережной
17 августа, 07:02
Январь
На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
В Таганроге обещают вручную переложить историческую брусчатку, чтобы не допустить ее утраты, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
27 января, 10:29
Декабрь 2023
«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области
31 декабря 2023, 11:26
В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года
В Таганроге планируют закончить первый этап реконструкции Пушкинской набережной в июле 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
13 декабря 2023, 06:44
Октябрь 2023
Обзор Таганрога: что посмотреть в городе и куда сходить
24 октября 2023, 05:43

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