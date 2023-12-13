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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года

В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года

13 декабря 2023, 06:44
Фото: donland.ru
В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года

В Таганроге I этап реконструкции Пушкинской набережной закончат летом 2024 года

В Таганроге планируют закончить первый этап реконструкции Пушкинской набережной в июле 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Накануне, 12 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в Таганроге, чтобы проверить ход работ на ряде объектов и обсудить проблемные вопросы с органами местной власти.

Одним из таких объектов стала Пушкинская набережная, где сейчас ведутся работы по модернизации центральной части набережной на площади 4,4 гектара. Реконструкция началась только в ноябре 2023 года.

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По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.
По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года. По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.
По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.
По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года.
Фото: donland.ru

По словам губернатора, первый этап модернизации набережной обещают закончить к июлю 2024 года. По результатам проведения работ в этой зоне обустроят парк, который станет центральным выходом к набережной.

Власти добавили, что после завершения первого этапа реконструкции запланировано провести берегоукрепление, позднее рабочие приступят к реконструкции прогулочной зоны набережной.

Ранее во время природного катаклизма набережную Таганрога затопило почти до верхнего уровня.

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