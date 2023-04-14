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Власти Таганрога просят жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной

14 апреля 2023, 16:42
Фото: wikipedia.org
Узорчатые полозы стали появляться на Пушкинской набережной Таганрога

Власти в Таганроге попросили жителей не трогать змей на набережной

Власти Таганрога попросили горожан не трогать змей, выползающих на Пушкинскую набережную, сообщение об этом появилось в соцсетях мэрии.

Администрация Таганрога призвала местных жителей не трогать змей, выползающих на Пушкинскую набережную. Пресмыкающиеся появляются там каждый год с наступлением весны.

Жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной в апреле
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Власти заявили, что змеи абсолютно не опасны и не агрессивны. При виде человека они стараются скрыться в воде или в своем укрытии.

Чиновники также напомнили, что убийство или нанесение другого вреда змея влечет за собой юридические последствия, так как большинство видов змей занесены в Красную книгу. Например, полоз узорчатый, полоз четырехполосный и полоз желтобрюхий.

Ранее жители разных городов Ростовской области также сообщили о клубках змей на деревьях.

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