Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Администрация Таганрога призвала местных жителей не трогать змей, выползающих на Пушкинскую набережную. Пресмыкающиеся появляются там каждый год с наступлением весны.
Власти заявили, что змеи абсолютно не опасны и не агрессивны. При виде человека они стараются скрыться в воде или в своем укрытии.
Чиновники также напомнили, что убийство или нанесение другого вреда змея влечет за собой юридические последствия, так как большинство видов змей занесены в Красную книгу. Например, полоз узорчатый, полоз четырехполосный и полоз желтобрюхий.
Ранее жители разных городов Ростовской области также сообщили о клубках змей на деревьях.