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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

Перевозчик прокомментировал жалобы на украинскую песню на теплоходе на Дону

Перевозчик прокомментировал жалобы на украинскую песню на теплоходе на Дону

27 августа 2024, 13:57
Фото: Alina Vozna/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Перевозчик прокомментировал жалобы на украинскую песню на теплоходе на Дону
Распространяемая в Интернете информация о включенной песне про Украину на борту теплохода «Атаман» в Ростовской области не соответствует действительности, сообщили RostovGazeta в компании «Дон-тур».

Скандал начался с соцсетей, где опубликовали видео теплохода, а на фоне якобы звучала песня про Украину. Ее исполняет артист, выступающий в образе Верки Сердючки, который много раз делал антироссийские заявления.

Сейчас это видео в одной из групп пропало, но осталось в других. Кроме того, сохранилось большое количество комментариев, в которых ростовчане возмущаются подобранным репертуаром.

Между тем, в нашу редакцию обратилась компания «Дон-тур», которая занимается перевозками. Представители организации заявили, что данная информация является недостоверной.

Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной
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«Музыкальные произведения, воспроизводимые на пассажирских теплоходах предприятия, подлежат тщательной проверке со стороны уполномоченных сотрудников. Плей-листы формируются заблаговременно до их обнародования», — уточнили в компании.

По информации организации, при изучении ролика нельзя точно сказать, что вышеуказанная песня играла с теплохода.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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