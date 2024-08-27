Перевозчик прокомментировал жалобы на украинскую песню на теплоходе на Дону

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Скандал начался с соцсетей, где опубликовали видео теплохода, а на фоне якобы звучала песня про Украину. Ее исполняет артист, выступающий в образе Верки Сердючки, который много раз делал антироссийские заявления.
Сейчас это видео в одной из групп пропало, но осталось в других. Кроме того, сохранилось большое количество комментариев, в которых ростовчане возмущаются подобранным репертуаром.
Между тем, в нашу редакцию обратилась компания «Дон-тур», которая занимается перевозками. Представители организации заявили, что данная информация является недостоверной.
«Музыкальные произведения, воспроизводимые на пассажирских теплоходах предприятия, подлежат тщательной проверке со стороны уполномоченных сотрудников. Плей-листы формируются заблаговременно до их обнародования», — уточнили в компании.
По информации организации, при изучении ролика нельзя точно сказать, что вышеуказанная песня играла с теплохода.