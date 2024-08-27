В Ростове-на-Дону стартует ремонт сразу нескольких важных улиц

Кроме того, за 4,1 миллиона приведут в порядок улицу Малюгиной от переулка Халтуринский до Доломановского. Еще 14,5 миллиона выделили на ремонт проезда от улицы Зеленая, 24 до проспекта Шолохова, 211/7.