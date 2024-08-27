В Ростове-на-Дону стартует ремонт сразу нескольких важных улиц

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Так, планируется отремонтировать переулок Университетский от здания №44 до №56. На эти цели потратят 5,1 миллиона рублей.
Кроме того, за 4,1 миллиона приведут в порядок улицу Малюгиной от переулка Халтуринский до Доломановского. Еще 14,5 миллиона выделили на ремонт проезда от улицы Зеленая, 24 до проспекта Шолохова, 211/7.
Также работы охватят улицу Новаторов по четной стороне от проспекта Ленина до дома №30/1. В этом случае планируется потратить до 5,5 миллиона рублей.
Во всех случаях заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.
Ранее власти пообещали отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове.