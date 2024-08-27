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Более 26 млн направят на ремонт нескольких улиц в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартует ремонт сразу нескольких важных улиц

27 августа 2024, 06:36
Фото: donland.ru
Более 26 млн направят на ремонт нескольких улиц в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону объявили конкурсы по выбору подрядчиков для ремонта улиц, говорится в материалах госзакупок.

Так, планируется отремонтировать переулок Университетский от здания №44 до №56. На эти цели потратят 5,1 миллиона рублей.

Кроме того, за 4,1 миллиона приведут в порядок улицу Малюгиной от переулка Халтуринский до Доломановского. Еще 14,5 миллиона выделили на ремонт проезда от улицы Зеленая, 24 до проспекта Шолохова, 211/7.

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Также работы охватят улицу Новаторов по четной стороне от проспекта Ленина до дома №30/1. В этом случае планируется потратить до 5,5 миллиона рублей.

Во всех случаях заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Ранее власти пообещали отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Ремонт улиц
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