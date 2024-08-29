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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Каждый третий житель Ростовской области не выйдет на работу в понедельник

Треть Ростовской области не выйдет на работу в понедельник

29 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI
Каждый третий житель Ростовской области не выйдет на работу в понедельник
В России, в том числе Ростовской области, каждый третий местный житель планирует взять отгул на работе 2 сентября, сообщает Superjob.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому 2 числа будет День знаний. Родители отпрашиваются на работе, чтобы провести время со своими детьми на торжественных линейках.

Согласно опросу, 35% родителей, у которых дети планируют пойти в первый класс или уже учатся в школе, намерены взять выходной или отпуск на 2 сентября, чтобы сопровождать ребенка в школу.

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Еще 19% опрошенных собираются попросить разрешение уйти с работы на полдня. Женщины, как оказалось, чаще мужчин стремятся уделить время ребенку в такой важный день.

Тем не менее, почти половина опрошенных родителей, а именно 46%, не планируют сопровождать своих детей в этот день.

Ранее омбудсмен рассказал, зачем нужна единая школьная форма в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Опрос#Родители#День Знаний#2 сентября
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