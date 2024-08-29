Треть Ростовской области не выйдет на работу в понедельник

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому 2 числа будет День знаний. Родители отпрашиваются на работе, чтобы провести время со своими детьми на торжественных линейках.
Согласно опросу, 35% родителей, у которых дети планируют пойти в первый класс или уже учатся в школе, намерены взять выходной или отпуск на 2 сентября, чтобы сопровождать ребенка в школу.
Еще 19% опрошенных собираются попросить разрешение уйти с работы на полдня. Женщины, как оказалось, чаще мужчин стремятся уделить время ребенку в такой важный день.
Тем не менее, почти половина опрошенных родителей, а именно 46%, не планируют сопровождать своих детей в этот день.
Ранее омбудсмен рассказал, зачем нужна единая школьная форма в Ростовской области.