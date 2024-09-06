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Тело застреленного полицейского нашли в Новочеркасске

Тело застреленного полицейского нашли в Новочеркасске

6 сентября 2024, 07:35
Фото: 1MI
Тело застреленного полицейского нашли в Новочеркасске
В Новочеркасске Ростовской области на парковке обнаружили тело сотрудника полиции, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что погиб оперативник уголовного розыска Отдела полиции. Говорится, что это якобы произошло в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что оперативник был найден застреленным на парковке. По данному факту началась проверка.

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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Других подробностей пока нет.

Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина. Причиной стал начавшийся словесный конфликт.

Читайте также о том, как неизвестные из автомобиля расстреляли остановочный комплекс с людьми.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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