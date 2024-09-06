Тело застреленного полицейского нашли в Новочеркасске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Издание со ссылкой на источник пишет, что погиб оперативник уголовного розыска Отдела полиции. Говорится, что это якобы произошло в пятницу, 6 сентября.
Отмечается, что оперативник был найден застреленным на парковке. По данному факту началась проверка.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Других подробностей пока нет.
Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина. Причиной стал начавшийся словесный конфликт.
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