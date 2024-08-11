Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
По словам женщины, она услышала хлопок и резкую боль в ноге, когда находилась во дворе дома. Дома она обнаружила рану и обратилась в правоохранительные органы. При этом госпитализация женщине не понадобилась.
На данный момент полиция занята установлением личности неизвестного стрелка. Судя по сообщениям в соцсетях, это не единственный случай. Местные жители сообщают, что в районе Вертолетного поля на окнах находили следы пуль от травматического оружия.
Ранее в Ростове произошла драка на детской площадке. В какой-то момент раздались выстрелы. Один из дерущихся решил завершить драку при помощи травматического пистолета.