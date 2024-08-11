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Published Сегодня, 15:42

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Неизвестный стрелок ранил женщину в ногу во дворе дома в Ростове

Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома

11 августа 2024, 15:42
Фото: 1MI
Неизвестный стрелок ранил женщину в ногу во дворе дома в Ростове
Ростовчанка обратилась в полицию после того, как получила ранение в ногу на площадке перед домом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По словам женщины, она услышала хлопок и резкую боль в ноге, когда находилась во дворе дома. Дома она обнаружила рану и обратилась в правоохранительные органы. При этом госпитализация женщине не понадобилась.

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На данный момент полиция занята установлением личности неизвестного стрелка. Судя по сообщениям в соцсетях, это не единственный случай. Местные жители сообщают, что в районе Вертолетного поля на окнах находили следы пуль от травматического оружия.

Ранее в Ростове произошла драка на детской площадке. В какой-то момент раздались выстрелы. Один из дерущихся решил завершить драку при помощи травматического пистолета.

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