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Стрельба с балкона

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2024
Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома
Ростовчанка обратилась в полицию после того, как получила ранение в ногу на площадке перед домом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
11 августа, 15:42
В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома
13 апреля, 17:18
2023
Стрелок-пироман из Аюты оставил без жилья 18 соседей после многолетних угроз
В поселке Аюта под Шахтами стрелок, устроивший пожар, лишил жилья 18 соседей, информацией об этом поделились донские СМИ.
3 июля 2023, 12:13
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
В сгоревшей квартире жителя Шахт нашли склад с оружием и коктейли Молотова, сам мужчина застрелился, пишет Telegram-канал Don Mash.
30 июня 2023, 06:28
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
29 июня 2023, 14:22
Взрывотехники выехали на место крупного пожара со стрельбой в жилом доме в Шахтах
29 июня 2023, 11:30

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