Пострадавшая

Владелец опроверг участие направленного в Ростов танкера в теракте на Крымском мосту

Компания Palmali Shipping & Agency заявила, что направленное в Ростов-на-Дону судно Khudayar Yusifzade не может быть причастно к теракту на Крымском мосту, сообщают СМИ.