rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пострадавшая

Выбрать дату
2024
Женщину увезли в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове пассажирка легковушки попала в больницу после аварии на левом берегу Дона, сообщает региональная Госавтоинспекция.
19 ноября, 19:12
Водитель сбил школьницу в Ростовской области
Медики доставили 9-летнюю девочку с травмами в больницу после того, как ее сбила машина в Ростовской области, сообщает региональное УГИБДД.
25 сентября, 18:09
Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома
Ростовчанка обратилась в полицию после того, как получила ранение в ногу на площадке перед домом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
11 августа, 15:42
Жительница Ростовской области пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения
В Ростовской области потребовалась помощь женщине, которая упала в канаву и не смогла выбраться, сообщает ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
16 июля, 11:44
В Таиланде согласились прооперировать пострадавшего в ДТП врача из Ростова
10 июля, 17:48
Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика
На автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области микроавтобус влетел в грузовик. В ДТП пострадала маленькая пассажирка автомобиля, сообщает региональный УГИБДД.
14 июня, 14:35
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
31 января, 07:20
2023
Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после убийства женщины, сообщили в региональном УСКР.
24 октября 2023, 10:30
Пенсионерка стала инвалидом из-за водителя автобуса в Ростове-на-Дону
Жительница Ростовской области стали инвалидом из-за водителя автобуса, который начал закрывать двери, когда она выходила, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
16 октября 2023, 08:54
Гражданина Азербайджана осудили за попытку изнасиловать девушку в Аксае
12 октября 2023, 12:51
Пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля
29 июля 2023, 16:14
Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
21 июля 2023, 11:08
Владелец опроверг участие направленного в Ростов танкера в теракте на Крымском мосту
Компания Palmali Shipping & Agency заявила, что направленное в Ростов-на-Дону судно Khudayar Yusifzade не может быть причастно к теракту на Крымском мосту, сообщают СМИ.
20 июля 2023, 14:40
Стало известно, что произошло на Крымском мосту утром 17 июля
На пролетах Крымского моста оказались повреждения дорожного полотна, сообщили в Минтрансе РФ.
17 июля 2023, 05:28
Стало известно о пострадавшей женщине из-за провалившейся в яму машины в Ростове
В Ростове-на-Дону в яму провалился легковой автомобиль, из-за чего пострадала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.
13 июля 2023, 05:30
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
В Ростовской области скончалась 11-летняя девочка, на которую рухнули футбольные ворота, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
3 июля 2023, 15:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика