Женщину увезли в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

ДТП случилось 19 ноября. Около 15:30 мск 23-летний парень на Hyundai Accent ехал по улице Пойменной. В районе дома №1 (возле ТРЦ «Мегамаг») он не уступил дорогу LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины.