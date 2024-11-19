Женщину увезли в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

Posted 19 ноября, 19:12
Published 19 ноября, 19:12
Modified 19 ноября, 19:14
Updated 19 ноября, 19:14
ДТП случилось 19 ноября. Около 15:30 мск 23-летний парень на Hyundai Accent ехал по улице Пойменной. В районе дома №1 (возле ТРЦ «Мегамаг») он не уступил дорогу LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины.
От мощного удара легковушки отбросило в стороны. Обе машины получили механические повреждения.
— В результате аварии пострадала 62-летняя пассажирка LADA, — прокомментировали в ведомстве. — Прибывшие медики доставили ее в больницу.
Ранее RostovGazeta сообщала о двух детях, получивших травмы из-за аварии.