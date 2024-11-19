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Posted 19 ноября, 19:12

Published 19 ноября, 19:12

Modified 19 ноября, 19:14

Updated 19 ноября, 19:14

Пожилая женщина пострадала в ДТП на левом берегу Дона в Ростове

Женщину увезли в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

19 ноября 2024, 19:12
Фото: 1MI. Пожилая женщина пострадала в ДТП на левом берегу Дона в Ростове

Пожилая женщина пострадала в ДТП на левом берегу Дона в Ростове

В Ростове пассажирка легковушки попала в больницу после аварии на левом берегу Дона, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 19 ноября. Около 15:30 мск 23-летний парень на Hyundai Accent ехал по улице Пойменной. В районе дома №1 (возле ТРЦ «Мегамаг») он не уступил дорогу LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины.

От мощного удара легковушки отбросило в стороны. Обе машины получили механические повреждения.

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— В результате аварии пострадала 62-летняя пассажирка LADA, — прокомментировали в ведомстве. — Прибывшие медики доставили ее в больницу.

Ранее RostovGazeta сообщала о двух детях, получивших травмы из-за аварии.

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