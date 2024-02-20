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Hyundai Accent

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Февраль
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
20 февраля, 17:41
Январь
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
1 января, 15:49
Август 2023
Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком
24 августа 2023, 05:58
Два трупа достали из искореженного авто после лобового ДТП на Северном обходе Ростова
9 августа 2023, 05:50
В Новочеркасске водитель, устроивший аварию с пострадавшими, избежал наказания
7 августа 2023, 05:09

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