В Ростове прошел гастрофестивал, посвященный дружбе сербов с донскими казаками

«Мы стремились создать праздник, который объединит два братских народа — казаков и сербов — через культуру и гастрономию. Наша цель заключалась не только в том, чтобы угостить гостей вкусной едой, но и в том, чтобы каждый смог глубже понять и оценить богатую историю и традиции, которые связывают нас на протяжении веков. Мы надеемся, что этот фестиваль станет началом долгой и плодотворной традиции, которая будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — поделился организатор фестиваля директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.