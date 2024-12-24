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Posted 24 декабря, 08:44

Published 24 декабря, 08:44

Modified 24 декабря, 08:48

Updated 24 декабря, 08:48

В Ростове прошел гастрофестивал, посвященный дружбе сербов с донскими казаками

В Ростове прошел гастрофестивал, посвященный дружбе сербов с донскими казаками

24 декабря 2024, 08:44
Фото: ЮСН. В Ростове прошел гастрофестивал, посвященный дружбе сербов с донскими казаками
В Ростове-на-Дону состоялся первый гастрономический фестиваль под названием «От Дона до Савы», сообщает Южная служба новостей.

Это мероприятие стало не только кулинарным, но и культурным событием, которое познакомило жителей региона с вековыми традициями дружбы между русскими (донскими казаками) и сербским народом через их национальные блюда.

Событие привлекло большое количество участников, которые смогли насладиться как вкусными сербскими и казачьими блюдами, так и яркими выступлениями творческих коллективов.

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«Мы стремились создать праздник, который объединит два братских народа — казаков и сербов — через культуру и гастрономию. Наша цель заключалась не только в том, чтобы угостить гостей вкусной едой, но и в том, чтобы каждый смог глубже понять и оценить богатую историю и традиции, которые связывают нас на протяжении веков. Мы надеемся, что этот фестиваль станет началом долгой и плодотворной традиции, которая будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — поделился организатор фестиваля директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как по казачьим приметам определить, когда ждать снега и морозов зимой. И что означает примета, когда кошка лижет свой хвост.

#Общество#Ростов-на-Дону#Фестиваль#Донские казаки#Сербия
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