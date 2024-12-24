В Ростове прошел гастрофестивал, посвященный дружбе сербов с донскими казаками

Posted 24 декабря, 08:44
Published 24 декабря, 08:44
Modified 24 декабря, 08:48
Updated 24 декабря, 08:48
Это мероприятие стало не только кулинарным, но и культурным событием, которое познакомило жителей региона с вековыми традициями дружбы между русскими (донскими казаками) и сербским народом через их национальные блюда.
Событие привлекло большое количество участников, которые смогли насладиться как вкусными сербскими и казачьими блюдами, так и яркими выступлениями творческих коллективов.
«Мы стремились создать праздник, который объединит два братских народа — казаков и сербов — через культуру и гастрономию. Наша цель заключалась не только в том, чтобы угостить гостей вкусной едой, но и в том, чтобы каждый смог глубже понять и оценить богатую историю и традиции, которые связывают нас на протяжении веков. Мы надеемся, что этот фестиваль станет началом долгой и плодотворной традиции, которая будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — поделился организатор фестиваля директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как по казачьим приметам определить, когда ждать снега и морозов зимой. И что означает примета, когда кошка лижет свой хвост.