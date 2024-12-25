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Posted 25 декабря, 08:30

Published 25 декабря, 08:30

Modified 25 декабря, 08:32

Updated 25 декабря, 08:32

Ростовчане стали чаще заказывать декораторов для новогоднего украшения домов

Жители Ростова стали массово брать елки в аренду в 2024 году

25 декабря 2024, 08:30
Фото: 1MI.

Ростовчане стали чаще заказывать декораторов для новогоднего украшения домов

В Ростове-на-Дону стали чаще обращаться к декораторам для украшения фасадов домов и офисов. Те, кто украшает здание самостоятельно, в пять раз чаще стали арендовать элементы декора.

В исследовании сервиса «Авито Услуги» говорится, что в Ростове-на-Дону за год спрос на услуги по установке новогодних атрибутов подскочил на 43%. При этом количество предложений от декораторов возросло на 89%. Сообщается, что специалисты в этой сфере помогают людям продумать идеи для украшения зданий, провести косметические работы, установить ели и фигурки, а также создать искусственный иней.

Ростовчане, которые решили самостоятельно украсить фасады дома или офиса, могут взять в аренду новогодние деревья и другие тематические атрибуты. Уточняется, что спрос на это в стране вырос в 5 раз.

Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки
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Ранее аналитики выяснили, сколько ростовчан хранят и используют старые советские елочные игрушки.

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Аналитика#Новый год#Украшения#Аналитики
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