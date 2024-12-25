Жители Ростова стали массово брать елки в аренду в 2024 году

В исследовании сервиса «Авито Услуги» говорится, что в Ростове-на-Дону за год спрос на услуги по установке новогодних атрибутов подскочил на 43%. При этом количество предложений от декораторов возросло на 89%. Сообщается, что специалисты в этой сфере помогают людям продумать идеи для украшения зданий, провести косметические работы, установить ели и фигурки, а также создать искусственный иней.