Проекты застройки ростовской Нахичевани «в армянском стиле» в советские годы

Posted 15 января, 14:18
Published 15 января, 14:18
Modified 15 января, 14:20
Updated 15 января, 14:20
Но оказывается, еще в советские годы была идея застроить центр Нахичевани многоэтажными домами.
Как пишет на сайте Донской государственной публичной библиотеки в статье «Площадь Карла Маркса: реконструкция 1977 года» Оксана Мялова, было предусмотрено строительство 14-этажной гостиницы, нового крытого рынка на территории Нахичеванского базара, а также крупного универмага, Дома быта, поликлиники. Прилегающие к 20-й линии кварталы от 16-й до 26-й линии также должны были измениться, а саму 20-ю линию предполагалось застроить жилыми домами высокой этажности. Многоэтажную гостиницу хотели назвать «Нахичевань». Более того, она должна была стать одной из самых крупных в городе и области. В частности, Оксана Мялова пишет:
«Над проектом гостиницы высшего класса „Нахичевань“ работали архитекторы Б. Г. Бельченко, Г. Г. Иванов, А. Б. Богаченко, Б. Н. Сидельковский и Д. А. Сафонова. Построить ее планировали на углу 20-й линии и 1-й Майской. Гостиница была рассчитана на 290 благоустроенных номеров (520 постояльцев).
Оформление интерьеров гостиницы с использованием армянских национальных мотивов хотели поручить художникам и скульпторам из Армении. Художники привнесли бы в интерьеры элементы традиционной орнаментики, яркие цветовые палитры и символику, отражающую богатую историю донских армян. Строительные материалы также предполагалось привезти из Армении: туф для отделки фасада и гранит для полов.
Внутренний многосветный двор, как основа планировочного решения, должен был создать уникальную атмосферу, пронизанную светом и воздухом. Архитектурные галереи, обрамляющие двор, не только формировали гармоничное пространство, но и должны были служить связующим звеном между жилыми номерами и общественными помещениями. Каждый элемент конструкции продумывали до мелочей: от стиля отделки до функциональности каждой зоны. Каждый из четырнадцати этажей предполагал общую озелененную галерею, открытую во внутреннее пространство двора. По лестнице или одному из пяти лифтов можно было бы спуститься в нижнюю озелененную зону двора. На первом этаже планировался большой зимний сад с оранжереями. Освещение внутреннего пространства здания предполагалось осуществить через стеклянный купол и боковые подсветы на уровне первых трех этажей. Стеклянный купол, являясь центральным элементом дизайна, не только пропускал бы естественное солнечное освещение, но и создавал уникальную атмосферу, наполняя пространство светом в течение всего дня. Боковые подсветы, расположенные на первом, втором и третьем этажах, давали бы дополнительное освещение в вечернее время, создавая уютную и комфортную обстановку. Также в гостинице должен был разместиться конференц-зал на 180 мест, ресторан, кафе, бары, сауна. При проектировании учитывались все виды инженерного обеспечения, в том числе кондиционирование основных общественных и жилых помещений, бельепровод. Строительство должно было начаться в 1980 году». Как мы понимаем, проект гостиницы «Нахичевань» был грандиозный. Это должна была быть гостиница не только высококлассная, но и международного уровня. Но, как уже знаем, в 1980 году строительство этой гостиницы так и не началось. Затем ее собирались строить в 1983 году. Об этом писала ростовская областная газета «Комсомолец». В рубрике «Проекты» читателям сообщалось, что скоро начнется возведение 14-этажной гостиницы. Но не началось… Как не был осуществлен и другой грандиозный проект. Как пишет Оксана Мялова, был разработан масштабный проект крытого рынка на территории Нахичеванского базара. Более того, Нахичеванский базар должен был стать самым крупным и благоустроенным в Ростове. В статье «Площадь Карла Маркса: реконструкция 1977 года» Оксана Мялова пишет: «Для отделки интерьеров здания рынка предполагалось использовать искусственный мрамор, керамику, мозаику. Фасад снаружи должны были облицевать естественным камнем (ракушечником, песчаником). Помимо основного торгового павильона, где продавались бы сельскохозяйственные продукты, проектировалось строительство трехэтажного здания с продовольственным магазином, столовой на 100 мест для продавцов и посетителей рынка. Также на территории рынка предполагалось строительство хозяйственного магазина с выходом на 26-ю линию, рядом с ним − двухэтажного комиссионного, на первом этаже которого была бы организована торговля мебелью, а на втором − промтоварами. Большая реконструкция касалась и существовавшего мясо-молочного павильона. Согласно проекту, потоки людей и автомашин не должны были пересекаться. Посетители свободно передвигались бы по территории рынка. В специальном хозяйственном дворе планировалась механизированная выгрузка товаров из автомашин. Подъемники и конвейеры облегчили бы процесс загрузки и выгрузки, минимизируя время ожидания и ручной труд. В рамках проекта было и создание функциональной комнаты матери и ребенка. Кроме того, должно было функционировать бюро услуг, где покупатели смогли бы удобно и быстро оформить заявку на доставку товаров на дом. Для создания приятной атмосферы предусматривались места отдыха для покупателей». Этот грандиозный проект также не был осуществлен. И все-таки Нахичевань уникальна и сегодня. Она, несмотря ни на что, сумела сохранить свою архитектурную самобытность.
А что касается Нахичеванского базара, то это место вообще уникально. Когда-то Нахичевань посетили великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин с генералом Раевским и его семьей. Вот что писал об этом генерал Раевский:
«За крепостью есть другой форштат или город армянский, Нахичеван называемый, пространный, многолюдный и торговлей весьма богатый. Образ жизни, строенье, лица, одеяние − все оригинальное».
Замечу, что в начале девятнадцатого века многие путешественники сравнивали ростовскую Нахичевань с Константинополем. Почему? А потому что на них производили большое впечатление местные ремесленники и базары. Считается, что Нахичеванский базар посетили генерал Раевский с Пушкиным. А что им еще было посещать тогда? Город ведь только строился. И это место было самым колоритным. Так что давно пришло время установить на Нахичеванском базаре Ростова памятную доску или небольшой памятник в честь визита великого русского поэта. Этот памятник или памятный знак стал бы еще одной достопримечательностью, привлек бы туристов и горожан. Правда, это уже другая история. А что касается нахичеванских прожектов, то скажу так. Может, и к лучшему, что тогда не застроили многоэтажками 20-ю линию. Но зато это весьма активно делают сегодня. И вряд ли кто-то думает о том, чтобы в орнаменте домов отразить нашу историю, соблюдать архитектурную самобытность Нахичевани. Но что поделать? История, как говорится, не терпит сослагательного наклонения.