Проекты застройки ростовской Нахичевани «в армянском стиле» в советские годы

Внутренний многосветный двор, как основа планировочного решения, должен был создать уникальную атмосферу, пронизанную светом и воздухом. Архитектурные галереи, обрамляющие двор, не только формировали гармоничное пространство, но и должны были служить связующим звеном между жилыми номерами и общественными помещениями. Каждый элемент конструкции продумывали до мелочей: от стиля отделки до функциональности каждой зоны. Каждый из четырнадцати этажей предполагал общую озелененную галерею, открытую во внутреннее пространство двора. По лестнице или одному из пяти лифтов можно было бы спуститься в нижнюю озелененную зону двора. На первом этаже планировался большой зимний сад с оранжереями. Освещение внутреннего пространства здания предполагалось осуществить через стеклянный купол и боковые подсветы на уровне первых трех этажей. Стеклянный купол, являясь центральным элементом дизайна, не только пропускал бы естественное солнечное освещение, но и создавал уникальную атмосферу, наполняя пространство светом в течение всего дня. Боковые подсветы, расположенные на первом, втором и третьем этажах, давали бы дополнительное освещение в вечернее время, создавая уютную и комфортную обстановку. Также в гостинице должен был разместиться конференц-зал на 180 мест, ресторан, кафе, бары, сауна. При проектировании учитывались все виды инженерного обеспечения, в том числе кондиционирование основных общественных и жилых помещений, бельепровод. Строительство должно было начаться в 1980 году». Как мы понимаем, проект гостиницы «Нахичевань» был грандиозный. Это должна была быть гостиница не только высококлассная, но и международного уровня. Но, как уже знаем, в 1980 году строительство этой гостиницы так и не началось. Затем ее собирались строить в 1983 году. Об этом писала ростовская областная газета «Комсомолец». В рубрике «Проекты» читателям сообщалось, что скоро начнется возведение 14-этажной гостиницы. Но не началось… Как не был осуществлен и другой грандиозный проект. Как пишет Оксана Мялова, был разработан масштабный проект крытого рынка на территории Нахичеванского базара. Более того, Нахичеванский базар должен был стать самым крупным и благоустроенным в Ростове. В статье «Площадь Карла Маркса: реконструкция 1977 года» Оксана Мялова пишет: «Для отделки интерьеров здания рынка предполагалось использовать искусственный мрамор, керамику, мозаику. Фасад снаружи должны были облицевать естественным камнем (ракушечником, песчаником). Помимо основного торгового павильона, где продавались бы сельскохозяйственные продукты, проектировалось строительство трехэтажного здания с продовольственным магазином, столовой на 100 мест для продавцов и посетителей рынка. Также на территории рынка предполагалось строительство хозяйственного магазина с выходом на 26-ю линию, рядом с ним − двухэтажного комиссионного, на первом этаже которого была бы организована торговля мебелью, а на втором − промтоварами. Большая реконструкция касалась и существовавшего мясо-молочного павильона. Согласно проекту, потоки людей и автомашин не должны были пересекаться. Посетители свободно передвигались бы по территории рынка. В специальном хозяйственном дворе планировалась механизированная выгрузка товаров из автомашин. Подъемники и конвейеры облегчили бы процесс загрузки и выгрузки, минимизируя время ожидания и ручной труд. В рамках проекта было и создание функциональной комнаты матери и ребенка. Кроме того, должно было функционировать бюро услуг, где покупатели смогли бы удобно и быстро оформить заявку на доставку товаров на дом. Для создания приятной атмосферы предусматривались места отдыха для покупателей». Этот грандиозный проект также не был осуществлен. И все-таки Нахичевань уникальна и сегодня. Она, несмотря ни на что, сумела сохранить свою архитектурную самобытность.