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Администрация Батайска

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2024
Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске
Громкий скандал, связанный с конфликтом между учителем и учеником в батайской школе №4, исчерпан, заверил глава местной администрации Роман Волошин.
25 апреля 2024, 13:55
Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска
Управление образования Батайска и местная администрация вмешались в громкий скандал в местной школе, сообщил градоначальник Роман Волошин.
25 апреля 2024, 13:36
2023
Власти Батайска сняли с себя ответственность за гибель мужчины в канализационном люке
Люк, в котором накануне погиб местный житель, не состоял на балансе управления ЖКХ города, заявили в администрации Батайска.
23 апреля 2023, 12:06

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