В Батайске продолжается расследование гибели 51-летнего мужчины. Он утонул в воде в канализационном люке города на улице Ленина. Администрация Батайска, комментируя инцидент 1рнд, заявила, что управление ЖКХ не отвечает за состояние водопроводных и канализационных люков. Они якобы не стоят на балансе УЖКХ.