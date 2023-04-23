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Власти Батайска сняли с себя ответственность за гибель мужчины в канализационном люке

23 апреля 2023, 12:06
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Мужчина погиб в канализационном люке в Батайске
Люк, в котором накануне погиб местный житель, не состоял на балансе управления ЖКХ города, заявили в администрации Батайска.

В Батайске продолжается расследование гибели 51-летнего мужчины. Он утонул в воде в канализационном люке города на улице Ленина. Администрация Батайска, комментируя инцидент 1рнд, заявила, что управление ЖКХ не отвечает за состояние водопроводных и канализационных люков. Они якобы не стоят на балансе УЖКХ.

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Сообщается, что злополучный люк находился в зоне ответственности городского водоканала, однако эта информация, по словам чиновников, требует уточнения.

Напомним, 51-летний мужчина утонул в люке в Батайске накануне, 22 апреля. Известно, что он был строителем и производил ремонтные работы неподалеку от места происшествия. Сейчас обстоятельства его гибели изучают сотрудники правоохранительных органов.

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