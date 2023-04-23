Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Батайске продолжается расследование гибели 51-летнего мужчины. Он утонул в воде в канализационном люке города на улице Ленина. Администрация Батайска, комментируя инцидент 1рнд, заявила, что управление ЖКХ не отвечает за состояние водопроводных и канализационных люков. Они якобы не стоят на балансе УЖКХ.
Сообщается, что злополучный люк находился в зоне ответственности городского водоканала, однако эта информация, по словам чиновников, требует уточнения.
Напомним, 51-летний мужчина утонул в люке в Батайске накануне, 22 апреля. Известно, что он был строителем и производил ремонтные работы неподалеку от места происшествия. Сейчас обстоятельства его гибели изучают сотрудники правоохранительных органов.