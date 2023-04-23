Следователи в Батайске устанавливают обстоятельства гибели 52-летнего мужчины в канализационном люке. Трагедия произошла накануне на улице Ленина. Мужчина проводил ремонтные работы и упал в открытый люк. Сообщается, что его смерть наступила в результате утопления в воде.