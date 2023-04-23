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Стали известны подробности гибели мужчины в канализационном люке в Ростовской области

23 апреля 2023, 11:22
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Мужчина утонул в канализационном люке в Ростовской области
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины в канализационном люке в Батайске, сообщили в СК РФ по Ростовской области.

Следователи в Батайске устанавливают обстоятельства гибели 52-летнего мужчины в канализационном люке. Трагедия произошла накануне на улице Ленина. Мужчина проводил ремонтные работы и упал в открытый люк. Сообщается, что его смерть наступила в результате утопления в воде.

Упал в люк и захлебнулся нечистотами: в Батайске обнаружили труп мужчины
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Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, организованы судебно-медицинские исследования. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что труп мужчины нашли прохожие. Они сообщили, что он погиб, захлебнувшись нечистотами.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Новости#Батайск#Ростовская область#Смерть в Ростовской области#Несчастный случай в Ростовской области#Канализационные люки в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
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