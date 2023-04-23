Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Следователи в Батайске устанавливают обстоятельства гибели 52-летнего мужчины в канализационном люке. Трагедия произошла накануне на улице Ленина. Мужчина проводил ремонтные работы и упал в открытый люк. Сообщается, что его смерть наступила в результате утопления в воде.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, организованы судебно-медицинские исследования. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее сообщалось, что труп мужчины нашли прохожие. Они сообщили, что он погиб, захлебнувшись нечистотами.