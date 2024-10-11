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Несчастный случай в Ростовской области

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2024
Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске
11 октября 2024, 15:51
В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода
5 сентября 2024, 07:21
В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины
В Ростовской области местный житель утонул в Северском Донце, решив освежиться во время отдыха с друзьями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
13 апреля 2024, 07:20
Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону
15 января 2024, 16:35
2023
Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки
В Ростове из окна 20 этажа ЖК «Белый Ангел» выпала местная жительница, об этом сообщили донские СМИ.
13 декабря 2023, 07:23
В Ростове после пожара в подвале 14 августа нашли останки неизвестного мужчины
В Ростове после пожара в подвале жилого дома обнаружили останки неизвестного мужчины, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
14 августа 2023, 16:06
В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю
14 августа 2023, 12:42
В Змиёвке утром 25 апреля в огне погибла 52-летняя ростовчанка
В Ростове объявили о гибели женщины в сгоревшем доме в квартале Змиёвки в Советском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
26 апреля 2023, 09:09
Стали известны подробности гибели мужчины в канализационном люке в Ростовской области
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины в канализационном люке в Батайске, сообщили в СК РФ по Ростовской области.
23 апреля 2023, 11:22

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