В Змиёвке утром 25 апреля в огне погибла 52-летняя ростовчанка

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
Во вторник, 25 апреля, в 05.01 мск МЧС получили сообщение о пожаре на улице Лесной в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул в частном домовладении на площади 50 «квадратов».
Через 20 минут пожарным удалось локализовать очаг пожар, а уже к 05.26 мск огонь был полностью ликвидирован.
Несмотря на оперативные работы экстренных служб, сообщается об одном погибшем — 52-летней женщине. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Таганроге курение стало причиной гибели горожанина в огне.