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В Змиёвке утром 25 апреля в огне погибла 52-летняя ростовчанка

26 апреля 2023, 09:09
Фото: МЧС по РО
В Змиёвке утром 25 апреля в огне погибла 52-летняя ростовчанка
В Ростове объявили о гибели женщины в сгоревшем доме в квартале Змиёвки в Советском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 25 апреля, в 05.01 мск МЧС получили сообщение о пожаре на улице Лесной в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул в частном домовладении на площади 50 «квадратов».

Через 20 минут пожарным удалось локализовать очаг пожар, а уже к 05.26 мск огонь был полностью ликвидирован.

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Несмотря на оперативные работы экстренных служб, сообщается об одном погибшем — 52-летней женщине. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Таганроге курение стало причиной гибели горожанина в огне.

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