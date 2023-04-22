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В Каменске-Шахтинском полностью потушили пожар на железнодорожных путях

22 апреля 2023, 11:38
Фото: МЧС по Ростовской области
В Каменске-Шахтинском полностью потушили пожар на железнодорожных путях
В Ростовской области полностью потушили огонь на электровозе с зерном, об этом рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Напомним, утром субботы, 22 апреля, стало известно, что в Каменске-Шахтинском на железнодорожных путях произошла чрезвычайная ситуация.

В Сети появилось видео пожара на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском
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Очевидцы рассказали о возгорании поезда, который проезжал объездную дорогу. Горожане постарались оказать помощь и ликвидировать пожар своими силами, для этого потратили шесть собственных огнетушителей, однако после все же сообщили о возгорании в МЧС.

В Каменске-Шахтинском полностью потушили пожар на железнодорожных путях
Видео: МЧС по Ростовской области

Как оказалось позднее, возгорание произошло в электровозе, который занимался транспортировкой зерна. Спустя час после первого сообщения о пожаре огонь был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров в 13.37 мск.

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