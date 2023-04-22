Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Напомним, утром субботы, 22 апреля, стало известно, что в Каменске-Шахтинском на железнодорожных путях произошла чрезвычайная ситуация.
Очевидцы рассказали о возгорании поезда, который проезжал объездную дорогу. Горожане постарались оказать помощь и ликвидировать пожар своими силами, для этого потратили шесть собственных огнетушителей, однако после все же сообщили о возгорании в МЧС.
Как оказалось позднее, возгорание произошло в электровозе, который занимался транспортировкой зерна. Спустя час после первого сообщения о пожаре огонь был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров в 13.37 мск.