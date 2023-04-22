В Сети появилось видео пожара на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В субботу, 22 апреля, подписчик Telegram-канала “Подслушано Каменск-Шахтинский” поделился видео пожара, вспыхнувшего на железнодорожных путях на территории города.
Автор видео уточняет, что ЧС произошло на объездной дороге, но не указал точного ориентира. На кадрах видео отчетливо видно огонь, пылающий под днищем одного из вагонов, кроме того, черный дым валит из всех окон локомотива. За кадром подписчик сообщил, что горожане потратили шесть собственных огнетушителей на ликвидацию огня.
О причинах пожара и пострадавших пока ничего неизвестно.
Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, информация будет дополнена по мере появления новых официальных данных.
Ранее очевидцы рассказали, что дончанин лишился ног, засмотревшись на работу пожарных.