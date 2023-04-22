В Сети появилось видео пожара на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском

Автор видео уточняет, что ЧС произошло на объездной дороге, но не указал точного ориентира. На кадрах видео отчетливо видно огонь, пылающий под днищем одного из вагонов, кроме того, черный дым валит из всех окон локомотива. За кадром подписчик сообщил, что горожане потратили шесть собственных огнетушителей на ликвидацию огня.