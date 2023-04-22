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Стали известны подробности пожара с электровозом в Каменске-Шахтинском

22 апреля 2023, 10:36
Фото: t.me/overhear_vkamenske
Стали известны подробности пожара с электровозом в Каменске-Шахтинском
В Ростовской области пожар на железнодорожных путях объяснили загоранием электровоза с зерном, подробностями поделилась пресс-служба ГУ МЧС региона.

Напомним, около часа назад в соцсетях появились видео с пожаром, вспыхнувшем на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском.

В МЧС уточнили, что первое сообщение о пожаре от очевидцев поступило в 12.40 мск. В Каменске-Шахтинском на объездной ж/д-дороге вспыхнул электровоз, груженый зерном.

В Сети появилось видео пожара на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском
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Огонь был ликвидирован до приезда пожарных, сейчас на месте ЧС собираются отключить электроснабжение, чтобы ликвидировать задымление.

«На месте две автоцистерны 27 пожарно-спасательной части. Движение не перекрывалось», — уточняется в сообщении.

Данных о пострадавших и причинах возгорания электровоза не поступило.

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