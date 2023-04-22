Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Напомним, около часа назад в соцсетях появились видео с пожаром, вспыхнувшем на железнодорожных путях в Каменске-Шахтинском.
В МЧС уточнили, что первое сообщение о пожаре от очевидцев поступило в 12.40 мск. В Каменске-Шахтинском на объездной ж/д-дороге вспыхнул электровоз, груженый зерном.
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных, сейчас на месте ЧС собираются отключить электроснабжение, чтобы ликвидировать задымление.
«На месте две автоцистерны 27 пожарно-спасательной части. Движение не перекрывалось», — уточняется в сообщении.
Данных о пострадавших и причинах возгорания электровоза не поступило.