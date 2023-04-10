Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Возгорание произошло в вечернее время на улице Театральной, где загорелась квартира в одном из домов. Причиной оказалось неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар начался в 19.56 мск, а ликвидировать огонь удалось к 21 часу. За это время он успел распространиться на площади 30 квадратных метров.
«Всего к ликвидации огня привлекли 12 специалистов, которым потребовались пять единиц техники», — прокомментировали в МЧС.
Ранее склад шин горел на площади 200 квадратных метров в Батайске днем 7 апреля, что привело к задымлению территории.