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В Таганроге 47-летний мужчина погиб из-за неаккуратного курения

10 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
В Таганроге 47-летний мужчина погиб из-за неаккуратного курения
В Таганроге нашли тело человека в квартире, где произошел пожар, сообщили в УМЧС по региону.

Возгорание произошло в вечернее время на улице Театральной, где загорелась квартира в одном из домов. Причиной оказалось неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар начался в 19.56 мск, а ликвидировать огонь удалось к 21 часу. За это время он успел распространиться на площади 30 квадратных метров.

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«Всего к ликвидации огня привлекли 12 специалистов, которым потребовались пять единиц техники», — прокомментировали в МЧС.

Ранее склад шин горел на площади 200 квадратных метров в Батайске днем 7 апреля, что привело к задымлению территории.

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