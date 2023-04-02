Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в здании кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове. Здание состоит из нескольких этажей. Сообщается, что огонь распространяется по нему стремительно. Пожар видно за несколько километров от парка.
Горожане уточняют, что в здании шли ремонтные работы.
В МЧС России по Ростовской области подтвердили факт возгорания. Там добавили, что огонь вспыхнул в хозпостройке, здание находится на улице Капустина. Огонь успел охватить 25 квадратных метров. Его ликвидируют восемь пожарных и две единицы спецтехники.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Ранее ростовчане заявили о падающих кирпичах со стройки на улице Береговой.