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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове

2 апреля 2023, 16:31
Фото: 1MI
Пожар охватил здание кафе в парке "Дружба" на Северном в Ростове
Пожар произошел в здании кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове, сообщили RostovGazeta очевидцы.

Очевидцы сообщают о крупном пожаре в здании кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове. Здание состоит из нескольких этажей. Сообщается, что огонь распространяется по нему стремительно. Пожар видно за несколько километров от парка.

Горожане уточняют, что в здании шли ремонтные работы.

В МЧС России по Ростовской области подтвердили факт возгорания. Там добавили, что огонь вспыхнул в хозпостройке, здание находится на улице Капустина. Огонь успел охватить 25 квадратных метров. Его ликвидируют восемь пожарных и две единицы спецтехники.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Ранее ростовчане заявили о падающих кирпичах со стройки на улице Береговой.

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