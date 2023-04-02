rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В МЧС опровергли информацию о пожаре в Шахте в Ростовской области 2 апреля

2 апреля 2023, 09:35
Фото: 1MI
В МЧС опровергли информацию о пожаре в Шахте в Ростовской области
Информация о пожаре в шахте «Обуховская» в Ростовской области не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее стало известно, что в шахте «Обуховская» идет эвакуация горняков. Поводом стал сбой, который привел к задымлению в шахте.

«Ни о каком пожаре речи нет. Задымление, без горения», - сообщили в региональном МЧС.

В прокуратуре назвали подробности гибели шахтера в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом там добавили, что сейчас идет ликвидация задымления. Для этого была включена вентиляционная система.

Все произошло недалеко от города Зверево. Сообщение о задымлении появилось в 10.40 мск.

Читайте также:
Шахтер погиб из-за обрушения горной породы в Ростовской области
#Происшествие#Происшествия#Общество#Ростовская область#Пожар
Подпишитесь
Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области
Сегодня, 09:17
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Сегодня, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Сегодня, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Вчера, 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Сегодня, 07:44
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Сегодня, 05:25