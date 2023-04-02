Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ранее стало известно, что в шахте «Обуховская» идет эвакуация горняков. Поводом стал сбой, который привел к задымлению в шахте.
«Ни о каком пожаре речи нет. Задымление, без горения», - сообщили в региональном МЧС.
При этом там добавили, что сейчас идет ликвидация задымления. Для этого была включена вентиляционная система.
Все произошло недалеко от города Зверево. Сообщение о задымлении появилось в 10.40 мск.