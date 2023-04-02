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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области

2 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Более 200 рабочих эвакуировали из шахты из-за задымления в Ростовской области

Более 200 рабочих эваккируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области 2 апреля

Находившиеся в шахте «Обуховская» в Ростовской области 229 рабочих эвакуируют из-за задымления, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщается, что ЧП произошло на глубине 200 метров. Для того, чтобы рабочие не пострадали, их в срочном порядке эвакуируют. Сообщается, что эксцессов при этом удалось избежать.

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На данный момент задымленность в шахте ликвидируется за счет продувания воздуха. В МЧС сообщили, что угрозы обрушения в шахте на данный момент нет.

Напомним, в конце марта в шахте «Обуховская» погиб 43-летний рабочий. Трагедия произошла из-за обрушения породы. Еще двое шахтеров получили ранения.

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