Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Сообщается, что ЧП произошло на глубине 200 метров. Для того, чтобы рабочие не пострадали, их в срочном порядке эвакуируют. Сообщается, что эксцессов при этом удалось избежать.
На данный момент задымленность в шахте ликвидируется за счет продувания воздуха. В МЧС сообщили, что угрозы обрушения в шахте на данный момент нет.
Напомним, в конце марта в шахте «Обуховская» погиб 43-летний рабочий. Трагедия произошла из-за обрушения породы. Еще двое шахтеров получили ранения.