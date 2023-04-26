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Еще 65 местных жителей пострадали во время пожаров. Согласно собранной статистике, причиной каждого четвертого возгорания становится короткое замыкание.
Более половины всех случаев гибели приходятся на пожары, которые начались из-за сломанного электрооборудования. Так, в Кагальницком районе погиб мужчина, а в хуторе Самбуров скончалась женщина из-за оставленной на ночь электроплитки.
Кроме того, возгорания происходят из-за неосторожного курения.
Ранее двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске.