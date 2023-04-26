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В Ростовской области в 2023 году при пожарах погибли 89 человек

26 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2023 году при пожарах погибли 89 человек
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 1,4 тысячи пожаров, в которых погибли 89 человек, сообщили в региональном УМЧС.

Еще 65 местных жителей пострадали во время пожаров. Согласно собранной статистике, причиной каждого четвертого возгорания становится короткое замыкание.

Более половины всех случаев гибели приходятся на пожары, которые начались из-за сломанного электрооборудования. Так, в Кагальницком районе погиб мужчина, а в хуторе Самбуров скончалась женщина из-за оставленной на ночь электроплитки.

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Кроме того, возгорания происходят из-за неосторожного курения.

Ранее двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске.

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