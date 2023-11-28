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Канализационные люки в Ростовской области

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Ноябрь 2023
В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины
28 ноября 2023, 07:27
Май 2023
Замглавы администрации Ростова Симков заявил, что до 75% ливневок в городе бесхозные
Порядка 75% ливневых канализационных систем города являются бесхозными, заявил заместитель главы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков во время брифинга.
2 мая 2023, 10:09
Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков
В Ростове задержали мужчину, которого подозревают в краже крышек от люков, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
1 мая 2023, 17:01
Апрель 2023
Власти Батайска сняли с себя ответственность за гибель мужчины в канализационном люке
Люк, в котором накануне погиб местный житель, не состоял на балансе управления ЖКХ города, заявили в администрации Батайска.
23 апреля 2023, 12:06
Стали известны подробности гибели мужчины в канализационном люке в Ростовской области
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины в канализационном люке в Батайске, сообщили в СК РФ по Ростовской области.
23 апреля 2023, 11:22

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