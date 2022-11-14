Жители Левенцовки жалуются на открытые канализационные люки на дорогах и тротуарах микрорайона. На фото, которое они предоставили в качестве доказательств проблемы, видно, что люки находятся в местах, где часто ездит транспорт, который может в них угодить. Также они находятся в пешеходных зонах. В темное время суток туда может упасть не только ребенок, но и взрослый.