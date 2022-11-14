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Неизвестные похитили крышки с люков на дорогах и тротуарах в Левенцовке в Ростове

Сегодня, 09:40
Фото: Левенцовка_news
Открытый канализационный люк на дороге в Левенцовке
Жители Левенцовского микрорайона в Ростове сообщили в Центр управления регионом о множестве открытых люков на тротуарах и на проезжей части.

Жители Левенцовки жалуются на открытые канализационные люки на дорогах и тротуарах микрорайона. На фото, которое они предоставили в качестве доказательств проблемы, видно, что люки находятся в местах, где часто ездит транспорт, который может в них угодить. Также они находятся в пешеходных зонах. В темное время суток туда может упасть не только ребенок, но и взрослый.

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Местные жители пока решают проблему своими силами. Например, забывают открытые люки покрышками и палками. Иногда покрышки оставляют в качестве своеобразного дорожного знака, указывающего, что рядом находится открытый люк.

В ЦУР заверили местных жителей, что постараются решить проблему в ближайшее время.

Ранее жители Левенцовки жаловались на неработающие фонари и светофоры, провоцирующие ДТП.

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