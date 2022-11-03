В среду, 2 ноября, городской департамент транспорта опубликовал голосование по вопросу изменения схемы движения для автобуса № 71, обеспечивающего транспортное сообщение Левенцовки с центром города.
Жителям предлагают выбрать одну из трех схем. Одна из них действующая, где автобус начинает движение от Центрального рынка, едет на Московскую, потом Буденновский, на улице Станиславского, а оттуда через Стачки, Зорге и Еременко к улице Ткачева в Левенцовку.
Остальные две схемы предполагают кольцевое движение вокруг шестого микрорайона Левенцовки с разворотом на кольце между Еременко и Солженицына или без него. Изучить схемы и проголосовать за понравившуюся можно по прямой ссылке.
Голосование будет длиться до 7 ноября, свои голоса отдали уже около 900 человек, часть из которых также попросили рассмотреть изменения маршрута № 67.
Ранее в Ростове вступили в силу изменения схемы маршрута № 72.