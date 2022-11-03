Жителям предлагают выбрать одну из трех схем. Одна из них действующая, где автобус начинает движение от Центрального рынка, едет на Московскую, потом Буденновский, на улице Станиславского, а оттуда через Стачки, Зорге и Еременко к улице Ткачева в Левенцовку.