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Ростовчанам предложили выбрать новый маршрут для автобуса № 71 из центра в Левенцовку

3 ноября 12:55
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове жителям предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 72 «Центральный Рынок — микрорайон Левенцовский», инициатива появилась на портале «Активный ростовчанин».

В среду, 2 ноября, городской департамент транспорта опубликовал голосование по вопросу изменения схемы движения для автобуса № 71, обеспечивающего транспортное сообщение Левенцовки с центром города. 

Жителям предлагают выбрать одну из трех схем. Одна из них действующая, где автобус начинает движение от Центрального рынка, едет на Московскую, потом Буденновский, на улице Станиславского, а оттуда через Стачки, Зорге и Еременко к улице Ткачева в Левенцовку. 

Остальные две схемы предполагают кольцевое движение вокруг шестого микрорайона Левенцовки с разворотом на кольце между Еременко и Солженицына или без него. Изучить схемы и проголосовать за понравившуюся можно по прямой ссылке

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Голосование будет длиться до 7 ноября, свои голоса отдали уже около 900 человек, часть из которых также попросили рассмотреть изменения маршрута № 67. 

Ранее в Ростове вступили в силу изменения схемы маршрута № 72.

 

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#Надежда Пустяк#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Дорога#Транспорт#Общественный транспорт
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