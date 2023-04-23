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Упал в люк и захлебнулся нечистотами: в Батайске обнаружили труп мужчины

23 апреля 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Батайске обнаружили труп мужчины

В Батайске в канализационном коллекторе нашли труп мужчины

Тело мужчины нашли в канализационном люке в Батайске, пишет АиФ-Ростов.

Прохожие обнаружили труп в субботу вечером на улице Ленина. Судя по всему, люк был открыт, когда в него упал мужчина. Погрузившись в нечистоты погибший скорее всего не смог выбраться.

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По предварительной информации, мужчина был рабочим на стройке недалеко от места происшествия. Теперь в деле разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Ростове прохожие нашли на детской площадке умершего мужчину. На его теле не было явных следов насильственной смерти.

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#Происшествие#Общество#Ростовская область#Батайск
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