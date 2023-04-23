Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Прохожие обнаружили труп в субботу вечером на улице Ленина. Судя по всему, люк был открыт, когда в него упал мужчина. Погрузившись в нечистоты погибший скорее всего не смог выбраться.
По предварительной информации, мужчина был рабочим на стройке недалеко от места происшествия. Теперь в деле разбираются правоохранительные органы.
Ранее в Ростове прохожие нашли на детской площадке умершего мужчину. На его теле не было явных следов насильственной смерти.