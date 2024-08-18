Акарицидная обработка

В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка

В Таганроге с 21 по 23 августа из-за акарицидной обработки будут временно закрывать городские парки, об этом сообщили в пресс-службе парка культуры и отдыха имени Максима Горького.