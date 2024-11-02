Альтернативные пути

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Ноябрь
До конца года перекроют проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове
В Ростове-на-Дону перекроют движение на отрезке улицы Красноармейской. Ограничение введут с 5 ноября по 20 декабря, сообщает департамент автодорог города.
2 ноября, 19:35
Октябрь
Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ
Из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Актуальные данные появились на платформе «Яндекс Карты».
21 октября, 07:18
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров
В Ростовской области образовалась огромная пробка на федеральной трассе М-4 «Дон», информация об этом указана на платформе «Яндекс.Карты».
11 октября, 09:41

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