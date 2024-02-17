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Арутюн Сурмалян

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Февраль
В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна
17 февраля, 10:36
Сентябрь 2023
На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога
Новая дорога появится в Ростове на Западном, на территории бывшего Вертолетного поля, следует из документов на сайте администрации города.
21 сентября 2023, 15:34
Июль 2023
Ростовский застройщик займется межеванием территории недалеко от площади Ленина
В Ростове-на-Дону специализированному застройщику «Галактика» разрешили подготовить изменения в документацию по планировке территории, говорится в документах городской администрации.
3 июля 2023, 05:35

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