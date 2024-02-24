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Авария с фурой

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Февраль 2024
Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке
Грузовая машина буквально раздавила легковой автомобиль с людьми на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
24 февраля 2024, 06:43
Май 2023
Фура перевернулась после столкновения с «КамАЗом» в Ростовской области днем 26 мая
В Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по региону.
27 мая 2023, 05:20
Апрель 2023
Авария с фурой и оборванными проводами парализовала движение в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в столб, что привело к заторам на улице Зоологической, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
29 апреля 2023, 12:21

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