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Авария в Волгодонске

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2024
Женщина пострадала в столкновении трёх автомобилей в Ростовской области
ДТП с участием трёх машин произошло в Волгодонске 28 сентября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.
28 сентября 2024, 12:18
Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области
ДТП произошло на улице Курчатова в Волгодонске 12 апреля, рассказали в управлении ГИБДД по Ростовской области.
12 апреля 2024, 17:15
2023
Пешеход госпитализирован после жесткого столкновения с иномаркой в Ростовской области
Иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в Волгодонске, рассказали в ГИБДД Ростовской области.
13 августа 2023, 07:44
Три человека пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области днем 6 мая
В Волгодонске столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.
6 мая 2023, 13:00

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