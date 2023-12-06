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Декабрь 2023
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
6 декабря 2023, 17:47
Октябрь 2023
Эстакада обрушилась на проезжую часть у «Меги» под Ростовом 26 октября
26 октября 2023, 14:53
Август 2023
Кран насмерть сбил женщину в Таганроге
В Таганроге под колесами автокрана погибла женщина, сообщили местные жители в соцсетях.
4 августа 2023, 12:14

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