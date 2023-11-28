Автосалоны

В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО

В Ростове-на-Дону выпустили под подписку о невыезде фигурантов дела о мошенничествах в двух автосалонах, сообщают СМИ.