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Бахчеводы

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Июнь
Арбузы и дыни в Ростовской области будут продавать на 15% дороже
Главной причиной роста цен стала засуха, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал бахчевод из Родионово-Несветайского района Ростовской области Михаил Ларцев.
14 июня, 15:08
Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%
В Ростовской области по ряду причин вырастут цены на арбузы и дыни. Стоимость взлетит на 10%–15%, сообщил донской бахчевод Сергей Лукьянов Donnews.ru.
12 июня, 10:04
Июль 2023
В Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней
В Ростовской области в этом году не стоит ждать ранних арбузов из-за неблагоприятной погоды, сообщают СМИ.
21 июля 2023, 08:04

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