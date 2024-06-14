Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%

В Ростовской области по ряду причин вырастут цены на арбузы и дыни. Стоимость взлетит на 10%–15%, сообщил донской бахчевод Сергей Лукьянов Donnews.ru.