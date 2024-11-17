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Власти Ростовской области закупят 425 букетов и 1000 гвоздик
17 ноября, 08:21
Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 Марта
5 марта, 17:13
2022
Трехкилограммовые букеты закупят в Ростовской области в подарок от губернатора
Правительство Ростовской области объявило аукцион по выбору компании, которая изготовит губернаторские букеты, говорится в материалах Госзакупок.
6 декабря 2022, 10:09

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